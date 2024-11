Die 2012 gegründete Aquis mit Hauptsitz in London und einem EU-Standort in Paris betreibe ein multilaterales Handelssystem (MTF) für Aktien in 16 europäischen Märkten. Zudem lizenziere Aquis ihre Marktinfrastrukturtechnologien an externe Kunden, betreibe einen Primärmarkt für Wachstumsunternehmen in Grossbritannien und biete Marktdaten an.