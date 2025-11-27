Die Marktteilnehmer der digitalen Börse der SIX wurden bereits im Mai darüber informiert, dass die Geschäftstätigkeit der SDX Trading AG per 1. Januar 2026 in die SIX Swiss Exchange konsolidiert werde. Das Schreiben liegt AWP vor. Infolgedessen würden alle Geschäfte und Aktivitäten in den kommenden Monaten eingestellt, hiess es damals.