Bisher mussten Krypto-Assets meist über separate, weniger stark regulierte Anbieter verwaltet werden, während traditionelle Wertpapiere über etablierte Zentralverwahrer liefen. Mit der Integration sei es für Finanzinstitute künftig einfacher, Produkte mit Krypto-Bezug wie tokenisierte Wertpapiere oder strukturierte Anlagen zu entwickeln, so die Meldung. Auch für institutionelle Investoren wie Pensionskassen dürfte der Zugang zu dieser Assetklasse damit erleichtert werden.