Dies geschieht fünf Jahre nach der Übernahme der spanischen Börse Bolsas y Mercados Españoles (BME) durch die SIX. Damit entstehe ein gemeinsames Clearinghaus für mit internationaler Präsenz, teilte die SIX am Donnerstag in einem Communiqué mit: «Unter dem Namen SIX Clearing wird das einheitliche Clearinghaus Skaleneffekte erzielen, Prozesse optimieren und eine Grundlage für Wachstum in allen Segmenten schaffen.»