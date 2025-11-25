Der Markt für ETPs auf Kryptowährungen habe sich seit Jahresbeginn dynamisch entwickelt, heisst es weiter. Insgesamt sei ein Umsatz von 3,83 Milliarden Franken erzielt worden, was im Vergleich mit dem gesamten Jahr 2024 bereits eine Steigerung von 19 Prozent bedeute. Dominiert worden sei der Handel von Bitcoin-Produkten mit einem Anteil am Handelsvolumen von 32 Prozent, gefolgt von Solana mit rund 25 Prozent.