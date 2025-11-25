So wird Leverage Shares Ltd der 20. ETP-Emittent. Leverage Shares kotiere dreifach gehebelte Long- und Short-ETPs auf Bitcoin und Ethereum, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Diese Produkte seien die weltweit ersten Krypto-ETPs dieser Art, die an einer Primärbörse kotiert würden. Die Gesamtzahl der bei SIX kotierten Krypto-Produkte erhöhe sich damit auf 452.
Der Markt für ETPs auf Kryptowährungen habe sich seit Jahresbeginn dynamisch entwickelt, heisst es weiter. Insgesamt sei ein Umsatz von 3,83 Milliarden Franken erzielt worden, was im Vergleich mit dem gesamten Jahr 2024 bereits eine Steigerung von 19 Prozent bedeute. Dominiert worden sei der Handel von Bitcoin-Produkten mit einem Anteil am Handelsvolumen von 32 Prozent, gefolgt von Solana mit rund 25 Prozent.
(AWP)