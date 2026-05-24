«Die Abschreibungen waren schlecht. Das muss man nicht schönreden. Rückblickend hätte die SIX die Worldline-Aktien früher verkaufen können», so Helfenstein weiter. Die Gruppe verfüge aber über eine gute Ertragsbasis und eine starke Bilanz. Die Mittel für Investitionen fehlen nicht, sie seien knapper geworden. Derweil sei das Geschäftsjahr 2026 für die SIX «sehr gut angelaufen».