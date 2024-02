Nach Abschluss der Untersuchung sei die SIX Exchange Regulation (SER) der Ansicht, dass der Swiss GAAP FER-Jahresabschluss für 2022 Fehler enthalte, heisst es in der Mitteilung vom Freitag. Die möglichen Fehler beträfen das Versäumnis, einen konsolidierten Abschluss zu erstellen, in der Folge eine falsche Anpassung der Vorjahresperiode 2021 sowie weitere Folgefehler.