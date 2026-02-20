Damit werde die Verbindung internationaler institutioneller Anleger zum griechischen Aktienmarkt deutlich verbessert, teilte die SIX am Freitag in einem Communiqué mit. Konkret übernehme die SIX die Rolle eines direkten Teilnehmers bei ATHEXCSD und ermögliche die Verwahrung griechischer Aktieninstrumente direkt beim Zentralverwahrer.