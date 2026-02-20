Dafür spannt die SIX mit der Piräus Bank (Trapeza Peiraios) zusammen.
Damit werde die Verbindung internationaler institutioneller Anleger zum griechischen Aktienmarkt deutlich verbessert, teilte die SIX am Freitag in einem Communiqué mit. Konkret übernehme die SIX die Rolle eines direkten Teilnehmers bei ATHEXCSD und ermögliche die Verwahrung griechischer Aktieninstrumente direkt beim Zentralverwahrer.
Bisher mussten institutionelle Anleger bzw. ihre Schweizer Bank bei Investitionen im griechischen Aktienmarkt direkt über die ATHEXCSD gehen. Jetzt können sie dies über die SIX machen, was den Nachhandel für Schweizer Investoren vereinfacht.
Die Piraeus Bank stelle die Schnittstelle zwischen der SIX und ATHEXCSD bereit, hiess es. Zugleich gewährleistet die griechische Grossbank eine nahtlose Verbindung, integrierte Prozesse und die vollständige Einhaltung griechischer Marktpraktiken, wie es weiter hiess.
Der Start des Direktzugangs sei ab Sommer geplant, sagte ein SIX-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.
(AWP)