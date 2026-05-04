Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Zahlen aber noch knapp im Plus. Insgesamt fielen die Umsätze im Berichtsmonat im Vorjahresvergleich um knapp ein Fünftel (-19,4 Prozent) auf 97,3 Milliarden Franken. Der kumulierte Handelsumsatz der Schweizer Börse im bisherigen Jahresverlauf summiert sich damit auf 439,9 Milliarden Franken, wie es in einer Mitteilung der Börse vom Montag heisst. Damit steht die Börse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum noch 1,7 Prozent im Plus.