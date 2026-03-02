Insgesamt stiegen die Handelsumsätze an der SIX Swiss Exchange im Berichtsmonat im Vorjahresvergleich um 5,8 Prozent auf 104,4 Milliarden Franken. Der kombinierte Handelsumsatz der Schweizer Börse und der zur SIX gehörenden spanischen Börse BME Exchange legte gar um 14,5 Prozent auf 154,9 Milliarden Franken zu, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.
Im Vergleich zum Vorjahr waren an der SIX vor allem strukturierte Produkte mehr gefragt. Das Plus wird auf 35,4 Prozent beziffert, allerdings macht hier der Umsatz lediglich 1,1 Milliarden aus. ETFs und Fixed Income haben aber ebenfalls markant zugelegt mit +11,5 bzw. +10,9 Prozent. Der Umsatz mit Aktien (76 Prozent am Gesamtumsatz) lag 3,9 über dem Vorjahr.
Im bisherigen Jahresverlauf bzw. in den Monaten Januar und Februar zusammen stieg der Umsatz an der SIX um 7,8 Prozent auf 209,9 Milliarden Franken. Bei den Aktien alleine waren es 4,0 Prozent auf 154,8 Milliarden. Der Gesamtumsatz von SIX und BME lag bei 304,1 Milliarden Franken (+15,5 Prozent).
(AWP)