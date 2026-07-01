Der kombinierte Handelsumsatz der Schweizer Börse und der zur SIX gehörenden spanischen Börse BME Exchange legte im Juni im Vergleich zum Vorjahr um gut 38 Prozent auf 175,3 Milliarden Franken zu. In den ersten sechs Monaten kamen so insgesamt 969,3 Milliarden zusammen, 15,3 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode.