Im bisherigen Jahresverlauf liegen das Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange aber noch knapp im Plus. Insgesamt sanken die Umsätze im Berichtsmonat im Vorjahresvergleich um 0,5 Prozent auf 91,7 Milliarden Franken, teilte die Börsenbetreiberin am Montag mit. Der kumulierte Handelsumsatz im bisherigen Jahresverlauf summiert sich damit auf 531,6 Milliarden Franken. Damit steht die Börse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum noch 1,3 Prozent im Plus.