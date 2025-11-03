Die Leitindizes der beiden Börsen entwickelte sich indes unterschiedlich: Der SMI schloss den Monat Oktober mit einem Plus von 1,0 Prozent ab. Die bisherige Jahresbilanz steht damit bei einem Plus von 5,5 Prozent. Der spanische IBEX 35 stand Ende Oktober im Vergleich zum Vormonat 3,6 Prozent höher und damit 38,3 Prozent höher seit Jahresbeginn.