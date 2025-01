Hernani stand den Angaben zufolge bis November 2024 der spanischen Börsen-Tochter BME, einer Tochter der SIX, als CEO vor. Zudem war er nach der Übernahme der BME durch die SIX Leiter der Geschäftseinheit Securities Services. In seiner Zeit habe er das internationale Post Trading Geschäft erfolgreich ausbauen und die Geschäftseinheit zu einer der wichtigsten kommerziellen Stützen von SIX entwickeln können, heisst es weiter.