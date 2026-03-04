Umsatz 2025 gestiegen

2025 legte der Umsatz bei ​dem Unternehmen aus Pullach bei München um sieben Prozent zu ​auf 4,3 Milliarden Euro. Im November hatte ​Sixt seine Prognose auf 4,25 Milliarden Euro eingegrenzt und das mit dem schwachen Dollar begründet. ‌Deutlich besser als 2024 lief es in Europa, wo die Erlöse um 12,6 Prozent zulegten. In den USA lag das Plus bei 4,1 Prozent. Sixt ​hatte ​in den vergangenen Jahren sein US-Geschäft deutlich ⁠ausgebaut und erwirtschaftet dort inzwischen rund dreimal so ​viel Umsatz wie noch ⁠2019.