Der Autovermieter Sixt hat im dritten Quartal weiter zugelegt und mehr verdient. Das Unternehmen hält nun im Gesamtjahr aber nicht mehr einen ganz so grossen Umsatzzuwachs wie bisher für möglich. So geht Sixt jetzt von einem Umsatzplus von rund 6 Prozent auf 4,25 Milliarden Euro aus, wie das SDax -Unternehmen am Donnerstag in Pullach mitteilte.