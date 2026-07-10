Die Papiere von SK Hynix gingen am Freitag mit einem ersten Kurs von 170 US-Dollar in den Handel. Das waren rund 14 Prozent mehr als der Ausgabepreis von 149 Dollar je Aktie. Zuletzt betrug der Aufschlag auf den Emissionspreis sogar 17,4 Prozent auf knapp 175 Dollar. Es dauerte nach Handelsbeginn zwei Stunden, bis der erste Kurs ermittelt werden konnte.