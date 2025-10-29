Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben Testexemplare der nächsten Speicherchip-Generation «HBM4» an Kunden ausgeliefert. Zudem wurde zu Monatsbeginn eine Kooperation mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI bekannt gegeben. In deren Rahmen soll das Unternehmen gemeinsam mit dem Lokalrivalen Samsung Speicherchips für KI-Rechenzentren liefern.