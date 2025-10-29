Im dritten Quartal stieg der operative Gewinn um 62 Prozent auf 11,4 Billionen Won (8,02 Milliarden Dollar) bei einem Umsatz von 24,4 Billionen Won. Analysten hatten jedoch mit einem Umsatz von 24,73 Billionen Won und einem operativen Gewinn von 14,91 Billionen Won gerechnet, teilte der Nvidia-Zulieferer SK Hynix am Mittwoch mit.
Um dem wachsenden Bedarf an Hochleistungsspeichern für KI gerecht zu werden, will der Konzern verstärkt in den Ausbau der Fertigungskapazitäten investieren. SK Hynix ist bei HBM-Speichern (High Bandwidth Memory), die Unmengen von Daten sehr schnell verarbeiten können, gemeinsam mit dem US-Konzern Micron technologisch führend.
Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben Testexemplare der nächsten Speicherchip-Generation «HBM4» an Kunden ausgeliefert. Zudem wurde zu Monatsbeginn eine Kooperation mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI bekannt gegeben. In deren Rahmen soll das Unternehmen gemeinsam mit dem Lokalrivalen Samsung Speicherchips für KI-Rechenzentren liefern.
(Reuters)