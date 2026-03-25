Das Unternehmen betonte in einer Pflichtmitteilung, Details wie der genaue Zeitplan oder das Emissionsvolumen stünden noch nicht fest. Es wolle für den Antrag auf Börsenzulassung ‌einen vertraulichen Emissionsprospekt nutzen. Dieses Verfahren ist in den USA nicht unüblich. Vor allem Technologiefirmen wollen wegen des harten Wettbewerbs Informationen über ihre Projekte und deren ​Entwicklungsstand möglichst lange unter Verschluss halten.