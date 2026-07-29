Da SK Hynix die Erwartungen der Experten verfehlte und zudem deutlich höhere Investitionen ankündigte, brach die seit Wochen unter Druck stehende Aktie kräftig ein. In seinem Bericht über das zweite Quartal meldete das Techunternehmen einen Betriebsgewinn von 60,6 Billionen Won (umgerechnet rund 36,5 Milliarden Euro) für die Monate April bis Juni - so viel wie nie zuvor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einer Steigerung von 557 Prozent. Damit setzt das Unternehmen seinen seit Jahren nahezu ununterbrochenen Wachstumskurs fort.