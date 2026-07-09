SK Hynix hat sich zum führenden Lieferanten von HBM-Speicherchips für den KI-Konzern ​Nvidia entwickelt und ist damit ein ​zentraler Akteur in ​der Lieferkette für Künstliche Intelligenz. Mit dem Erlös aus ‌der Aktienplatzierung will das Unternehmen neue Fabriken und Anlagen finanzieren, um die rasant steigende ​Nachfrage ​nach KI-Chips zu ⁠bedienen. Obwohl die Aktie in ​den vergangenen zwei ⁠Wochen rund ein Viertel an Wert verloren ‌hat, liegt sie auf Jahressicht immer noch 680 Prozent im Plus.