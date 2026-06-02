Hynix ist nach dem südkoreanischen Lokalrivalen Samsung der weltweit ​zweitgrösste Anbieter von Speicherchips. Bei Hochleistungshalbleitern ​für Künstliche Intelligenz (KI) beherrscht das ​Unternehmen knapp 60 Prozent des Marktes. Die neueste Generation ‌dieser sogenannten HBM-Chips (High Bandwidth Memory) soll ab der zweiten Jahreshälfte ausgeliefert werden. Wegen der weltweiten Lieferengpässe ​für Speicher ​und der dadurch ⁠rasant steigenden Preise eilt ​die Branche von Rekordgewinn ⁠zu Rekordgewinn. Inzwischen liegen die Börsenwerte von Hynix, ‌Samsung und dem US-Wettbewerber Micron bei jeweils mehr als einer Billion Dollar.