In Zahlen ausgedrückt wurden insgesamt 76,4 Millionen Franken investiert - gut ein Drittel davon in den Kapazitätsausbau, der Rest in die Erhöhung der Beteiligung an Aseptic Technologies sowie vorübergehend in verzinste Festgeldanlagen. Und der Personalbestand wuchs zum Jahresende um 165 auf 1172.