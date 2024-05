Aseptic Technologies ist für Skan von strategischer Bedeutung. Die automatisierten, robotergestützten Prozesslösungen zur Abfüllung in geschlossene Fläschchen - sogenannte AT-Closed Vials - zielen den Angaben zufolge auf Anwendungen in der Zell- und Gentherapie und damit auf ein stark wachsendes Therapiesegment. Derzeit werden sieben Medikamente in AT-Closed Vials vermarktet, die in insgesamt 15 Regionen zugelassen sind.