An den mittelfristigen Wachstumszielen wird denn auch nicht gerüttelt. Auf Stufe Nettoumsatz erwartet das Unternehmen weiterhin eine jährliche Steigerung im mittleren bis oberen Zehnprozentbereich. Die EBITDA-Marge solle schrittweise in den oberen Zehnprozentbereich gesteigert werden - mit Potenzial für eine weitere Steigerung über den mittelfristigen Zeitraum hinaus.