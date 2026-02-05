Parallel zu den neuen Friedensgesprächen zwischen der Ukraine und Russland in Abu Dhabi laufen weitere diplomatische Bemühungen. So traf sich französischen Diplomaten zufolge der wichtigste Berater von Präsident Emmanuel Macron, Emmanuel Bonne, am Dienstag ‌mit Vertretern ‌der Regierung in Moskau. Ziel sei es, den Dialog zu Schlüsselfragen, allen voran der Ukraine, aufrechtzuerhalten. US-Aussenminister Marco Rubio äusserte sich am Mittwoch in Washington verhalten optimistisch: «Ich will nicht sagen, dass allein die Gespräche ein Fortschritt sind, aber es ist gut, dass es ein ​Engagement gibt.»