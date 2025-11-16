Klewenalp NW

Familien, die es sich in der Zentralschweiz gemütlich machen wollen, finden auf der Klewenalp 16 Lifte und über 40 Pistenkilometer. Unterkünfte gibt es hier noch etwas mehr als ein Dutzend für die Woche vom 7. bis 14. Februar. Die Kosten sind mit durchschnittlich 2000 Franken im Vergleich etwas tiefer. Eine Woche später sind 80 Prozent der Ferienwohnungen weg, die Preise sind im Schnitt rund 100 Franken höher.