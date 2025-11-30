Skiferien sind ein teurer Spass: Ausrüstung, Verpflegung, Ski-Ticket und vor allem die Unterkunft in den Bergen kosten eine Stange Geld. Besonders teuer wird es an renommierten Ferienorten wie in Zermatt. Doch es gibt auch einige günstigere Angebote für alle, die keine Luxus-Skiferien brauchen. Das kalte Wetter lässt schliesslich auch bei Stadtbewohnern die Lust aufkommen, mit Brettern an den Füssen den Berg hinunterzuschlittern.