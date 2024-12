Die Szenerie beim Besuch von Blick könnte passender nicht sein. Am Bügellift in Heiden AR liegt eine kleine Schneedecke, doch an eine Piste ist nicht zu denken. Lange liegen bleiben wird der Schnee auf 813 Metern über Meer kaum. Es ist das Schicksal, mit dem Skilifte in den tieferen Lagen kämpfen. Immer mehr Gebiete schliessen ihren Betrieb. Doch im Appenzellerland denken die Betreiber nicht einmal daran: «Aufgeben ist für uns kein Thema!»