Andermatt setzt auf ein transparentes Modell. Bereits seit vier Jahren gibt es am Gemsstock drei Preiskategorien: Beim Kauf eines Tickets vor dem Skitag kostet der Pass 89 Franken. Entscheiden sich Gäste am Tag selbst, auf die Piste zu gehen, bezahlen sie 94 Franken. Zudem gibt es Premium-Skitage während der Hochsaison, an denen der Skipass 99 Franken kostet – etwa über Weihnachten und an den Wochenenden von Ende Januar bis Ende März.