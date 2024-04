Erstmals seit Langem will ein ausländischer Staat am Schweizer Kapitalmarkt wieder Geld aufnehmen. Dabei will sich die Slowakische Republik in den Städten Zürich (am 9. April), Bern und Basel (10.4.) und in Genf (11.4.) vor Investoren präsentieren. Danach dürfte anhängig von den Marktbedingungen eine mehrteilige Transaktion in Franken folgen.