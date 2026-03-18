Die wöchentlichen Gebote für Lagerraum seien im laufenden Monat im Vergleich zum Februar um 242 Prozent auf 1,3 Millionen Barrel gestiegen, sagt Tank-Tiger-Manager Steven Barsamian. Dies sei das bisher deutlichste Signal dafür, dass sich der Markt auf eine ‌anhaltende Störung des Schiffsverkehrs durch die Strasse ⁠von Hormus einstelle.