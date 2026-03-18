Tankstellen können die Abgabemenge künftig auf eine Tankfüllung und zehn zusätzliche Liter begrenzen, wie das Kabinett in Bratislava beschliesst. Zudem werden für Autos mit ausländischen Kennzeichen höhere Preise verlangt.
Ministerpräsident Robert Fico begründet den Schritt mit einem Ansturm von Autofahrern aus Polen auf den billigeren Kraftstoff. Dutzende Tankstellen im Norden des Landes seien regelrecht leergekauft worden. Die Massnahmen gelten zunächst für 30 Tage und betreffen nicht Benzin.
Die Nachfrage nach Lagerkapazitäten für Destillate in den USA hat sich derweil dem Broker Tank Tiger zufolge seit Beginn des Iran-Krieges mehr als verdreifacht. Händler spekulieren darauf, dass die gestiegenen Preise in Europa und Asien die US-Exporte von Diesel und Kerosin ankurbeln.
Die wöchentlichen Gebote für Lagerraum seien im laufenden Monat im Vergleich zum Februar um 242 Prozent auf 1,3 Millionen Barrel gestiegen, sagt Tank-Tiger-Manager Steven Barsamian. Dies sei das bisher deutlichste Signal dafür, dass sich der Markt auf eine anhaltende Störung des Schiffsverkehrs durch die Strasse von Hormus einstelle.
(Reuters)