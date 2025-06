Beim EU-Gipfeltreffen in Brüssel wollen die 27 Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten eigentlich das 18. Sanktionspaket gegen Russland beschliessen. Der polnische Europaminister Adam Szlapka sagte am Rande des EU-Gipfels, er hoffe, dass die Slowakei und Ungarn wie in der Vergangenheit mit an Bord geholt werden könnten. «Wie bei den vorherigen Sanktionspaketen bin ich hier optimistisch.» Polen hat noch bis Ende Juni die halbjährige EU-Präsidentschaft inne. Der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo sagte vor dem Gipfel, dass man Ungarn und die Slowakei an Bord holen müsse.