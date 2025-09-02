SMA hatte am Montagabend mitgeteilt, erneut seine Jahresziele einkassieren zu müssen. Der Vorstand erwarte im laufenden Jahr einen operativen Verlust (Ebitda) von 80 bis 30 Millionen Euro statt eines Gewinns von 70 bis 80 Millionen. Im vergangenen Jahr war ein operativer Verlust von 16 Millionen Euro angefallen. Beim Umsatz peilt SMA nun für das laufende Jahr 1,45 bis 1,5 Milliarden Euro an statt 1,5 bis 1,55 Milliarden. Die neue Prognose wäre ebenfalls ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahresumsatz von 1,55 Milliarden Euro.