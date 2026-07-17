Aktien von SMA Solar legten am Freitagmorgen um mehr ‌als sieben Prozent zu. SMA ‌Solar hatte ​am Vorabend erklärt, das Unternehmen erwarte wegen eines insgesamt verbesserten Marktumfelds, einer positiven operativen Entwicklung im zweiten Halbjahr sowie ‌einer gegenüber den ursprünglichen Annahmen günstigeren Wechselkursentwicklung nun 2026 einen Umsatz von 1,625 bis ​1,725 Milliarden Euro.