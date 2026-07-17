Aktien von SMA Solar legten am Freitagmorgen um mehr als sieben Prozent zu. SMA Solar hatte am Vorabend erklärt, das Unternehmen erwarte wegen eines insgesamt verbesserten Marktumfelds, einer positiven operativen Entwicklung im zweiten Halbjahr sowie einer gegenüber den ursprünglichen Annahmen günstigeren Wechselkursentwicklung nun 2026 einen Umsatz von 1,625 bis 1,725 Milliarden Euro.
Bislang hatte der Vorstand in Aussicht gestellt, das obere Drittel der Spanne von 1,475 bis 1,675 Milliarden Euro zu erreichen. Der operative Gewinn (Ebitda) werde jetzt zwischen 180 und 230 Millionen Euro und damit über der bisherigen Prognose erwartet. Im zweiten Quartal hatte SMA Solar nach vorläufigen Zahlen Umsatz und Ebitda steigern können.
(Reuters)