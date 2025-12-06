Die steigender Preise für Speicherchips sind nur ein Grund für den voraussichtlich sinkenden Smartphone-Absatz im Jahr 2026. Als weitere Gründe für die erwartete Abnahme im kommenden Jahr nennt das Marktforschungsunternehmen IDC in seiner jüngsten Prognose Bauteilengpässe und die Entscheidung von Apple, sein nächstes Basis-iPhone-Modell auf Anfang 2027 zu verschieben. Trotz der sinkenden Verkaufszahlen dürften die Durchschnittspreise auf einen Rekordwert von 465 Dollar klettern, wodurch der Gesamtwert des Marktes auf 578,9 Milliarden Dollar steigt.