«Dem Vernehmen nach» spreche das Unternehmen derzeit mit Kapitalgebern, um den Markt für eine Notierung auszuloten, berichtete Bloomberg am Freitag. Die Bewertung könne bei etwa 4,5 Milliarden Franken liegen. Zuletzt sei das Bankenkonsortium erweitert worden.
«Banken wurden mandatiert und ein Dialog mit ausgewählten institutionellen Investoren wurde initiiert, um deren Einschätzungen zu einem möglichen IPO einzuholen», wird ein SMG-Sprecher zitiert. Und: «Die Aktionäre von SMG haben noch keine Entscheidung über den möglichen Zeitpunkt eines IPO getroffen.»
Zu den Investoren der Betreiberin verschiedener Online-Marktplätze wie Homegate oder Ricardo zählt die amerikanische Beteiligungsgesellschaft General Atlantic mit einem Anteil von 10 Prozent. Die grössten Aktionäre sind die TX Group (31 Prozent), Ringier (29,5 Prozent) und Mobiliar (29,5 Prozent).
Die SMG-Besitzer hatten bereits Ende 2021 bei der Gründung des Joint Ventures die Absicht zu einem späteren IPO bekundet.
(AWP)