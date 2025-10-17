Beim IPO der SMG Swiss Marketplace Group Holding wurde die Mehrzuteilungsoption teilweise, das heisst zu rund 70 Prozent, ausgeübt. Eine Mehrzuteilungsoption - auch Greenshoe-Option genannt - ist eine Klausel bei einem Börsengang, die es den Emissionsbanken erlaubt, bis zu 15 Prozent mehr Aktien zu verkaufen als ursprünglich geplant.