Dass die Bäume am Rheinknie nicht in den Himmel wachsen, beschreibt die Privatbank Berenberg. Das Management konzentriere sich intensiv auf die Verbesserung der Produktivität in Forschung und Entwicklung; greifbare Erfolge würden jedoch noch einige Jahre auf sich warten lassen. Berenberg stuft Roche mit Hold ein, das Preisziel liegt bei 290 Franken.