In der Schwerindustrie dürfte die relative Volumensresistenz aufgrund des hohen Engagements im Infrastrukturbereich, des starken Rückenwinds durch die Energiekosten und der Preissetzungsmacht in den entwickelten Märkten zu positiven Margen und kurzfristigen Gewinnüberraschungen führen, so HSBC. Im Gegensatz dazu sei das leichtere Baugewerbe wegen seines hohen Engagements im Wohn- und Nichtwohnungsbau stärker dem jetzt prognostizierten tieferen Abschwung ausgesetzt, so HSBC.