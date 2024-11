Vor knapp einer Woche folgte dann der Investorentag, an dem die Zurich-Führung neue Mittelfristziele verkündete. Das Management um Konzernchef Mario Greco will mit dem auf drei Jahre ausgelegten neuen Strategieprogramm weiter wachsen und mit ausgewählten Marktchancen noch profitabler werden. Den Aktionären sollen zudem auch in Zukunft hohe Dividenden winken.