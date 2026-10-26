Der Industriekonzern macht eine schwierige Phase an der Börse durch. Innerhalb weniger Tage ging es für die ABB-Aktie vom SMI-Thron auf Platz sechs hinunter. Seit Januar resultiert noch ein Plus von knapp 15 Prozent bei einem Wert von rund 69 Franken. Somit steht die Aktie so tief wie seit April nicht mehr, und kein anderer SMI-Titel performte in der vergangenen Handelswoche so schwach wie ABB. Grund sind anhaltende Sorgen um den Technologiesektor, in dem das schweizerisch-schwedische Unternehmen sich erheblich engagiert, etwa bei der Stromversorgung von KI-Rechenzentren.