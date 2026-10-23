ABB mit «fantastischem» Auftragseingang

In diesem angespannten Umfeld brachten auch die eigentlich soliden Zahlen von ABB zum dritten Quartal sowie ein leicht angehobene Jahresprognose keine Trendwende beim Aktienkurs. Insbesondere der Auftragseingang, der die Basis für künftigen Umsatz ist, stieg um 40 Prozent und lag mit mehr als zwölf Milliarden US-Dollar klar über den Konsenserwartungen. «Die Aufträge im dritten Quartal 2026 waren sehr stark und lagen deutlich über dem Konsens, angetrieben durch einen fantastischen Auftragseingang in Electrification, der die Schwäche in Automation mehr als ausglich», schrieb Mark Diethelm, zuständiger Analyst des Vermögensverwalters Vontobel. Er stuft ABB mit «Hold» ein und veranschlagt den Aktienpreis bei 82,00 Franken.