Mit rund 82 Franken befindet sich die Aktie aber immer noch nicht auf einem Niveau, auf dem Investoren sie auf lange Frist sehen wollen. Die Deutsche Bank hält die Aktie auch auf diesem Niveau nicht unbedingt für günstig. Die Bewertung aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 16 bedeutet einen Aufschlag von rund 8 Prozent gegenüber dem Sektor. Diese Prämie sei historisch betrachtet nur dann wesentlich höher gewesen, wenn das RIG mindestens 2 Prozent betrug.