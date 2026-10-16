Die zuständige JPMorgan-Analystin mutmasst, dass das Geschäftsjahr 2027 für den Konsumgüterkonzern ein «herausragendes Jahr» werden könnte. Sie geht davon aus, dass das Unternehmen seine mittelfristigen Ziele – ein organisches Wachstum von über 4 Prozent sowie eine Marge von mehr als 17 Prozent – erreichen wird. Sie erwartet ebenfalls einen Anstieg des realen internen Wachstums, das Preiserhöhungen oder Wechselkurseffekte ausschliesst, auf 2 Prozent.