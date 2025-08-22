Die Aussagen Powells beflügelten die Spekulationen, dass eine Lockerung der Geldpolitik auf der nächsten Sitzung am 17. September auf der Agenda steht, heisst es in einer Ersteinschätzung der LBBW. Laut der Bank ist eine Senkung bereits im September allerdings trotz der Beeinflussungsversuche des US-Präsidenten noch keineswegs sicher. Denn das Fed stecke bei der Abwägung der Risiken durch eine steigende Inflation und eines sich abschwächenden Arbeitsmarkts in einem «veritablen Dilemma».