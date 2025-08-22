Der Leitindex SMI ist bereits vor Beginn der Rede Powells über die Marke gesprungen, hat zuletzt aber wieder etwas an Terrain eingebüsst. In ersten Reaktionen wurde zumindest der Beginn der Rede als «dovish» gelesen, also in Richtung bald sinkender Zinsen. Der US-Dollar gab in der Folge deutlich nach.
Laut dem US-Notenbankchef Jerome Powell nähert sich der Zeitpunkt, an dem die Notenbank Fed ihre Zinsen senken muss. Dies um die Beschäftigung zu stützen, wie er in Jackson Hole erklärte.
Ein «rascher» Einbruch am amerikanischen Arbeitsmarkt sei nicht auszuschliessen und könnte eine Lockerung der Geldpolitik - und damit Zinssenkungen - rechtfertigen, so Powell weiter. Zugleich betonte er, das Fed befinde sich in einer «heiklen Lage», da die neuen von der US-Regierung verhängten Zölle bereits begännen, sich auf die Konsumentenpreise auszuwirken und so die Inflation neu anfachen könnten.
Die Aussagen Powells beflügelten die Spekulationen, dass eine Lockerung der Geldpolitik auf der nächsten Sitzung am 17. September auf der Agenda steht, heisst es in einer Ersteinschätzung der LBBW. Laut der Bank ist eine Senkung bereits im September allerdings trotz der Beeinflussungsversuche des US-Präsidenten noch keineswegs sicher. Denn das Fed stecke bei der Abwägung der Risiken durch eine steigende Inflation und eines sich abschwächenden Arbeitsmarkts in einem «veritablen Dilemma».
Der SMI steht um 16.30 Uhr 0,44 Prozent höher bei 12'295 Punkten und damit etwa 30 Punkte unter dem Tageshoch kurz nach 16.00 Uhr.
(AWP)