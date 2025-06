Mit dem überraschenden Angriff übergingen die Vereinigten Staaten Deutschland und andere europäische Staaten, die noch am Freitag mit Teheran über weitere Verhandlungen im Streit über das iranische Atomprogramm gesprochen hatten. «Der Ball liegt nun in Teheran», kommentierte Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. «Das grosse Risiko besteht nicht in dem, was passiert ist, sondern darin, was folgen wird.» Eine Sorge ist etwa, dass die für den Öltransport und damit die Weltwirtschaft so wichtige Strasse von Hormus vom Iran blockiert wird.