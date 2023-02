Fed-Sitzungsprotokoll

In der neuen Handelswoche stehen auf Konjunkturseite unter anderem Daten zur Konsumentenstimmung in der EU oder neue PMI-Daten in den USA wie auch in der EU an. In der Schweiz werden vor allem die Aussenhandelszahlen einschliesslich der Statistik zu den Uhrenexporten am Dienstag wie auch der am Mittwoch anstehende CS-CFA-Indikator Hinweise auf den Konjunkturverlauf hierzulande geben.