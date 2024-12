Die Reaktion der Anleger kommt eher überraschend. Die Bank of America hatte heute ihr Rating auf «Underperform» von zuvor «Neutral» geändert und setzt das Kursziel 50 Franken tiefer als bisher an, neu also bei 200 Franken. Die US-Bank sieht insbesondere die Preise im Seefrachtgeschäft nächstes Jahr unter Druck geraten.