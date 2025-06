Mit dem über 6-prozentigen Kursverlust erfuhren die UBS-Valoren das Kontrastprogramm zu vergangenem Freitag. An jenem Handelstag legte die Aktie in der Spitze um 7 Prozent zu und schloss mit einem 3,8-prozentigen Plus. Dies war die unmittelbare Reaktion auf die Pläne zur Bankenregulierung des Bundesrates. Wie die Landesregierung bekannt gab, soll die UBS unter anderem bis zu 26 Milliarden Dollar an zusätzlichem harten Eigenkapital bereitstellen.